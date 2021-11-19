«ВСМПО-Ависма» обжалует решение суда по делу об ущербе экологии – представитель корпорации

«ВСМПО-Ависма» обжалует решение суда по делу об ущербе экологии. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» представитель корпорации.

«Корпорация не согласна с решением суда и будет обжаловать его в апелляционном суде. «ВСМПО-Ависма» строго соблюдает требования законодательства в области охраны окружающей среды», — сказал он.

Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск к корпорации «ВСМПО-Ависма» по возмещению ущерба экологии. Крупнейший производитель титана мире — Корпорация «ВСМПО-Ависма» согласно решению суда должна будет выплатить штраф – более 651 млн рублей за вред, причиненный почвам. Сумма взыскана в пользу Уральского межрегионального управления в сфере природопользования. Суд также решил взыскать с корпорации в доход федерального бюджета государственную пошлину 200 тыс. рублей. В полном объеме решение суда будет подготовлено в течение пяти рабочих дней. Компания с претензиями не согласна. По мнению ее представителей, не обеспечена объективность результата отобранных проб почв, а отчеты маркшейдеров не могут являться достоверным доказательством.

Ранее руководитель Уральского межрегионального управления Росприроднадзора Роман Тужиков заявил о результатах выездной проверки в июне-августе 2019 — было выявлено, что компания допустила порчу земель на участке около северной границы в Верхней Салде. Ущерб оценивался в 651,6 миллиона рублей. «ВСМПО-Ависма» отказалась его добровольно возместить.