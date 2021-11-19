Грузинского политика Михаила Саакашвили могут перевести сегодня из тюрьмы в больницу

Тем временем его сторонники утверждают, что ему становится хуже из-за голодовки.

Один из лидеров оппозиционной партии «Единое национальное движение» Эка Херхеулидзе объявила, что Михаил Саакашвили, несмотря на то, что ранее добивался перевода в гражданскую клинику, согласился на то, чтобы его поместили в военный госпиталь в Гори. Однако, он выдвинул условие, что с ним при этом должны пустить его представителя, адвоката и консула Украины.

О переводе Саакашвили в этот госпиталь ранее говорили и в Министерстве юстиции. Там отмечали, что после курса лечения политика вернут в тюрьму. Когда именно его могут отправить в больницу — не уточняется.

Тем временем у здания парламента в Тбилиси собралась толпа сторонников бывшего президента. Председатель «Единого национального движения» Никанор Мелия призывает не расходиться, пока Саакашвили не госпитализируют. В руках у людей флаги Грузии. Также на улице выставили небольшую сцену.

Саакашвили держит голодовку с первого октября. Он требует отпустить его на свободу. Омбудсмен Грузии Нино Ломджария сегодня сообщила, что у политика развилось опасное осложнение — судороги, вызванные энцефалопатией Вернике. По словам правозащитницы, врачи не исключают поражение мозга и говорят о необходимости МРТ-обследования.

Накануне адвокат политика Бека Басилая сообщил, что Саакашвили в тюрьме потерял создание во время встречи с юристами. Его перевели в реанимацию, в которой он позже пришёл в себя.

Михаила Саакашвили арестовали после того, как он тайно вернулся в Грузию перед муниципальными выборами. Ранее бывшего президента уже заочно осудили в стране по нескольким делам.