Журналист Иван Сафронов, подозреваемый в госизмене, отказался от новой сделки со следствием, сообщил его адвокат

Сотрудничать Ивану Сафронову предложил следователь. Он пришел в камеру, где сидит журналист, несколько дней назад. Об этом в своем телеграм-канале написал адвокат Иван Павлов*. По его словам, следователь рассказал Сафронову о деле осужденных за госизмену бывшего офицера ФСБ Сергея Михайлова и экс-сотрудника «Лаборатории Касперского» Руслана Стоянова. С какой целью он привел в пример их истории, не уточняется. Также неизвестно, что именно предполагает сделка со следствием. Адвокат назвал преследование журналиста беспрецедентными прессингом.

Он добавил, что следователи пустили в ход серьезные инструменты, чтобы «сломать» обвиняемого. В частности, запрет на звонки родным и переписку, угрозы, шантаж, заключение в одиночной камере, перевод в карцер и новое обвинение. Следствие утверждает, что Сафронов 6 лет назад передал политологу Демури Воронину информацию о работе российских вооруженных сил в Сирии. Тот, в свою очередь, отправил ее немецким спецслужбам. Журналист своей вины в госизмене не признает и связывает преследование с профессиональной деятельностью. Ему уже предлагали сотрудничать со следствием, но Сафронов отказался и тогда.

Иван Сафронов находится в СИЗО уже 500 дней.

* Иван Павлов - физлицо, признанное иностранным агентом.