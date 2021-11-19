В Конгресс США внесена резолюция о непризнании Владимира Путина российским президентом после 2024 года

Шанс на то, что документ примут, высок – он уже получил поддержку обеих партий.

18 ноября сопредседатель Хельсинской комиссии демократ Стив Коэн и член Хельсинской комиссии республиканец Джо Уилсон внесли в Конгресс США проект резолюции о непризнании Владимира Путина президентом России после 2024 года. На пятистраничном документе американские конгрессмены подробно излагают причины того, почему новый срок Владимира Путина в качестве президента России не может считать легитимным в соответствии с российскими законами и взятыми ею на себя международными обязательствами.

В резолюции говорится, что голосование по поправкам к Конституции России, проведенное в 2020 году и обнулившие президентские сроки Владимира Путина, не может считаться легитимным из-за многочисленных нарушений — от голосования на скамейках и в багажниках автомобилей, до сообщений о массовых фальсификациях — до 27 млн голосов по данным организации Голос*, признанной Минюстом иностранным агентом, до независимых опросов общественного мнения, по которым против поправок об обнулении президентских сроков Путина выступали 47% респондентов, до цензуры в СМИ. В резолюции также протицированы слова высокопоставленного республиканца, члена Комитета по международным отношениям Сената Джима Риша о том, что «фиктивное голосование, замаскированное под референдум, смело все остатки легитимности Путина».

Таким образом, как говорится в проекте резолюции, отмена ограничений президентских сроков в результате поправок к Конституции России незаконна, а Владимир Путин не должен признаваться президентом страны после 7 мая 2024 года, когда истекает его второй срок.

Кремль считает проект резолюции конгрессменов США недопустимым вмешательством во внутренние дела России. Об этом сказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

При этом Песков назвал инициативу американского Конгресса крайне неудачной и не требующей ответных заявлений.

Американист Михаил Таратута объяснил в интервью «Эху», что резолюции Конгресса США далеко не всегда имеют юридические последствия.

В Кремле инициативу американских конгрессменов назвали неприемлемой.

Политик Владимир Кара-Мурза считает, что в Кремле очень серьезно восприняли проект резолюции Конгресса США, поскольку российские власти хотят надолго сохранить свою легитимность, как внутри страны, так и за рубежом.

Владимир Кара-Мурза отметил, что последние поправки в Конституцию России принимались с множеством нарушений.

* Движение в защиту прав избирателей «Голос» - незарегистрированное общественное объединение, признанное иноагентом.