Познер: Борьба с «Мемориалом» связана с ухудшениями в международной обстановке

Борьба с правозащитной организацией «Мемориал*» связана с ухудшением положения России в международной обстановке. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» телеведущий Владимир Познер.

«Всегда в случае ухудшения международной обстановки, увеличения опасности и давления, это сказывается на внутренней политике, это не ново. Ужесточается внутренняя политика. <...> Тут нужно строить догадки, но само объяснение: они получает какие-то средства из-за рубежа, и все, это и есть повод», — сказал он.

В. Познер отметил, что съемки его документальных фильмов финансировалась из-за рубежа.

«Между прочим, фильмы, которые я делаю документальные, скажем последний фильм, который мы делали по Японии — часть средств мы получили от «Первого канала» и у нас были спонсоры, в частности, был спонсор Toyota, мы это не скрываем, это известно. Мы показывали завод Toyota, автомобили Lexus, все это было. И что, от этого мы делаемся иноагентами? Так фильмы эти разве для подрыва России делаются или, наоборот, чтобы людям рассказывать, чтобы они больше знали и понимали, это же на пользу. Надо еще присматриваться, а для чего это делается», — заключил он.

* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.