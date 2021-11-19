США может переместить ядерное оружие из Германии в Восточную Европу

Но это произойдет только, если от него откажется Берлин.

В Организации Североатлантического союза считают, что немецкие власти должны сами решить вопрос о том, будет ли ядерное вооружение находиться на их территории. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не уточнил, велись ли какие-то переговоры с Берлином ранее. Однако он призвал Германию не отказываться от размещения боеголовок.

Стотенберг не стал уточнять, в каких именно государствах могут разместить ядерное оружие. При этом в Германии уже есть американский атомный арсенал. Еще в 50-х годах прошлого столетия его завезли в страну в рамках противостояния США и Советского Союза. Позже боеголовки стали частью стратегии совместного использования ядерного оружия НАТО, и в качестве члена Альянса Германия должна участвовать и в этой программе, предоставляя территории для размещения, а в обмен получая право голоса в случае использования оружия.

При этом по акту о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Россией и НАТО Альянс не может развертывать ядерный арсенал на территории новых членов Организации.

Руководитель центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов предполагает, что предупреждение новому коалиционному правительству Германии. Американское ядерное оружие размещено в Европе уже несколько десятилетий, отметил Владислав Белов.

Слова Столтенберга прозвучали на фоне сообщений о том, что в последние недели в США и Европе обеспокоены наращиванием российских войск у границы с Украиной. О видеодоказательствах, на которых показаны военные эшелоны и автоколонны, перевозящие большое количество техники, писала, в частности, газета The Washington Post.

При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил НАТО в «подыгрывании украинскому милитаризму», но сказал, что Москва не позволит ущемлять свои интересы.

Лавров также подчеркнул, что Москва готова к диалогу с Западом.