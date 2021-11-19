В Совете Федерации предложили отправлять в колонию на 10 лет за пытки задержанных и осужденных

Об инициативе сегодня пишет газета «Коммерсантъ».

В руководстве ФСИН утверждают, что создают условия для беспристрастной оценки действий и сотрудников, и заключенных, а также активно взаимодействуют с правозащитными организациями.

Нарусова прокомментировала свой законопроект и в интервью телеканалу «Дождь*». Она сказала, что сейчас ситуация с пытками в России ужасающая.

Нарусова добавила, что молчать о пытках не должны и сами силовые ведомства.



Долгожданной назвала инициативу об ужесточении наказания за пытки заключенных член СПЧ Ева Меркачева. Однако, по ее мнению, срок за подобные преступления должно быть максимальным.

Ева Меркачева отметила, что правозащитники давно просили о создании специальной статьи, предусматривающей наказание за пытки.

Толчком для рассмотрения законопроекта стал скандал с видеозаписями, которые в начале октября начал публиковать проект Gulagu.net. По словам Осечкина, он располагает более чем одной тысячей видеофайлов ФСИН, которые подтверждают системный характер пыток в колониях и СИЗО Иркутской, Владимирской, Белгородской и Саратовской областей.

Историк Николай Сванидзе считает важным факт того, что вопрос о пытках обсудят на самом высоком уровне, поскольку внимание к проблеме поможет заключенным. По мнению Николая Сванидзе, система пыток возникла не в советское время, а именно сейчас — на современном этапе истории России.

* Телеканал Дождь - СМИ, признанное иностранным агентом.