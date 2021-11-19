Познер: Самое опасное в отношениях между Россией и США – это случайная ошибка

По мнению телеведущего Владимира Познера, самое опасное, что может случиться в отношениях между Россией и США – это случайная ошибка. Об этом телеведущий сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«У меня ощущение, что нет чувства опасности ни у тех, ни у других. Как во время Холодной войны в районе Аляски патрулировали американские военные самолеты и советские и они играли в такую игру, когда два самолета летят друг другу прямо в лоб и кто первый отвернется. Всегда кто-то отворачивается, иначе оба самолета гибнут вместе с летчиками. У меня немножко впечатление, что мы играем на уровне государств в эту самую игру. Но все-таки люди разумные хотя бы в той степени, что не захотят, чтобы все погибли, поэтому я считаю, что в какой-то момент отвернутся. Меня тревожит, что может произойти несчастье по случайности: не сработал микрочип, не так прочитал что-то, дал сигнал ошибочный, а тут не до рассуждений. Были такие случае, а сейчас оружие стало еще более опасным и времени на решение еще меньше. Этого я боюсь в еще большей степени, чем преднамеренной войны», — сказал он.

В.Познер отметил, что подозрительность Кремля в отношении США обострилась по вине американских властей.

«Они [подозрения] не родились, они не умирали. Они просто лежали втуне, старые представления. Была надежда поначалу, я в этом абсолютно уверен, что мы друг другу протягиваем ругу и эту руку возьмут, и мы начнем жить в содружестве наций. Но ведь очень дали нам понять: «Нахрен вы нам сдались?», — и дали по носу, причем довольно больно. И с Югославией, и с Косово, и с НАТО. Тогда лежавшие втуне представления о Западе, и особенно об Америке, которым нельзя доверять, которые все равно не хотят нам добра, сразу ожили и очень быстро стали развиваться», — заключил он.