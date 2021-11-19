Российские власти стремятся отвернуться от наименее привлекательных сторон истории страны – Познер

Российские власти стремятся отвернуться от наименее привлекательных сторон истории страны. Такое мнение высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» телеведущий Владимир Познер.

«Есть стремление отвернуться от наименее привлекательных сторон нашего прошлого, у меня такое ощущение несомненно есть. Особенно, когда речь шла о Великой Отечественной. Если выясняется, что что-то оказывается легендой, неправдой, скажем, связанное с 28 панфиловцами, то есть точка зрения, что, поскольку это великая легенда, ее надо оставить, и правду не нужно сообщать. Если лишить человека веры, то очень тяжело жить человеку, но ведь подвиг, который был совершен целым советским народом, он не становится меньше от того, что эта история, оказывается, не имела место быть. И вообще я считаю, что, когда люди знают, насколько можно, всю правду, со всеми ее оттенками, они становятся сильнее, они становятся продуктивнее для страны. Лучше гораздо, чем те, кто ее не знает, а потом – поскольку все равно правда в конце концов выходит – разочаровываются, и у них возникает ощущение, что их обманывали», — сказал он.