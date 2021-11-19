Осужденный по «московскому делу» Кирилл Жуков вышел на свободу из тверской колонии №1

Его встретили близкие друзья и активисты, сообщает телеграм-канал SOTA. В сентябре 2019 года Жуков получил три года колонии общего режима по статье о нападении на представителя власти за то, что, по версии следствия, попытался поднять забрало шлема нацгвардейца на акции протеста 27 июля.

Затем приговор смягчили до 2,5 лет колонии-поселения. Активисту так и не удалось добиться условно-досрочного освобождения, несмотря на отсутствие взысканий. Время, проведенное под арестом, зачли в срок наказания.