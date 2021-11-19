Журналист Иван Сафронов, которого обвиняют в госизмене, вновь отказался от сделки со следствием

Об этом сообщил в своем телеграм-канале его адвокат Иван Павлов*. Он отметил, что никогда еще на его памяти следователи не применяли такой широкий арсенал, чтобы сломать обвиняемого и назвал дело Сафронова — делом «беспрецедентного прессинга и беспрецедентной стойкости».

Сегодня исполняется 500 дней, как журналист и советник главы Роскосмоса находится в СИЗО. Сафронов не признает выдвинутые против него обвинения и связывает свое преследование с журналистской деятельностью.

* Иван Павлов - физлицо, признанное иностранным агентом.