Об этом сообщил в своем телеграм-канале его адвокат Иван Павлов*. Он отметил, что никогда еще на его памяти следователи не применяли такой широкий арсенал, чтобы сломать обвиняемого и назвал дело Сафронова — делом «беспрецедентного прессинга и беспрецедентной стойкости».
Сегодня исполняется 500 дней, как журналист и советник главы Роскосмоса находится в СИЗО. Сафронов не признает выдвинутые против него обвинения и связывает свое преследование с журналистской деятельностью.
Журналист Иван Сафронов, которого обвиняют в госизмене, вновь отказался от сделки со следствием
Об этом сообщил в своем телеграм-канале его адвокат Иван Павлов*. Он отметил, что никогда еще на его памяти следователи не применяли такой широкий арсенал, чтобы сломать обвиняемого и назвал дело Сафронова — делом «беспрецедентного прессинга и беспрецедентной стойкости».