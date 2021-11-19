Мосгорсуд отказался исключать из перечня СМИ-«иностранных агентов» главного редактора «Открытых медиа» Юлию Ярош* и ее заместителя Максима Гликина*. Об этом сообщает телеграм-канал «Правозащита». До этого Ярош и Гликин оспорили в суде решение Минюста и просили суд истребовать документы, которые послужили основанием для включения их в реестр «иноагентов».

* Юлия Ярош - физлицо, признанное иностранным агентом. Максим Гликин - физлицо, признанное иностранным агентом.