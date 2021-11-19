Мосгорсуд отказался исключать из перечня СМИ-«иностранных агентов» главного редактора «Открытых медиа» Юлию Ярош* и ее заместителя Максима Гликина*. Об этом сообщает телеграм-канал «Правозащита». До этого Ярош и Гликин оспорили в суде решение Минюста и просили суд истребовать документы, которые послужили основанием для включения их в реестр «иноагентов».
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