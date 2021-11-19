Телеведущий Владимир Познер считает вредными заявления Запада в поддержку «Мемориала*». Об этом он сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Вот принимается такое решение [об иске с требованием ликвидации «Мемориала»]. Тут же США, Евросоюз обращаются с тем, чтобы не делали этого. И это превращается в такую политическую потасовку между Россией и ими. Я хочу сказать, что, когда они обращаются, я к этому отношусь очень скептически, потому что это тоже политика. Потому что им, не отдельно взятым людям, а государствам, организациям, на мой взгляд, совершенно наплевать на самом деле, как у нас в стране обстоят дела со свободой слова, печати и так далее. Это просто повод для того чтобы еще раз сказать: «Вот, видите, русские! Вот Россия!» – сказал В.Познер.

Он отметил, что, «к сожалению, когда это случается, в России возникает мысль: «Ага, значит, если мы сейчас уступим, они победят и будут говорить, что «вот, мы их заставили». «Поэтому лично я очень опасаюсь того, что такие высказывания только ухудшают ситуацию и, скорее, приводят к отрицательному результату, чем к позитивному», — заключил В.Познер.

* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.