Телеведущий Владимир Познер заявил о необходимости и важности существования «Мемориала» в России. Подробности он сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Эта организация должна существовать и для страны, потому что эта историческая память имеет огромное значение. Я понимаю людей, которые говорят: «Да хватит уже! Сколько можно говорить о том, что было? Мы уже признали». Я понимаю такую реакцию. Не хватит. Нельзя забывать. Можно и очень нужно гордиться своими замечательными достижениями и светлыми страницами своей истории, но категорически не надо забывать и хоронить темные страницы. В этом я и вижу роль «Мемориала», — сказал В.Познер.

Он отметил, что «Мемориал*» важен и для него лично. «В моей жизни были люди, которые долго находились в ГУЛАГе. Это были очень близкие люди, и я очень хорошо все это помню. И мне кажется, что память о преступлениях советского строя и лично Иосифа Сталина должна все время помниться. И для меня «Мемориал» – организация, которая способствует этому. Чтобы не дать забыть – никому не дать забыть, что это было, и что миллионы обыкновенных советских, русских и нерусских людей пострадали, и миллионы погибли. И для меня «Мемориал» – это организация, которая посвятила себя этому. Так что в моей жизни, безусловно, она существует как нечто очень важное – просто знать, что да, это есть», — пояснил В.Познер.

Он также добавил, что не понимает логики присвоения «Мемориалу» статуса иностранного агента. «То, что власти считают «Мемориал» иностранным агентом –это не ново. Это не то, что произошло вчера, а как минимум позавчера. И когда это произошло, меня действительно это очень сильно удивило. Так что да, удивляет. Хотя я свыкся с этим, но меня продолжает это удивлять. Я не понимаю, почему «Мемориал» считается или определен как иностранный агент. Я не вижу в этом никакой логики», — заключил В.Познер.

* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.