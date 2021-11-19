Журналист просил признать необоснованным решение Минюста о включении его в этот список.
В середине июля Генпрокуратура признала «нежелательной организацией» американскую компанию Project Media, Inc., которую связывают с расследовательским медиа «Проект». Одновременно Минюст включил главного редактора интернет-издания Романа Бадинина и еще семерых журналистов в реестр «иноагентов». После этого Баданин* уехал из России.
Замоскворецкий суд Москвы отказался исключать Романа Баданина из реестра СМИ-иностранных агентов
Журналист просил признать необоснованным решение Минюста о включении его в этот список.