Замоскворецкий суд Москвы отказался исключать Романа Баданина из реестра СМИ-иностранных агентов

Журналист просил признать необоснованным решение Минюста о включении его в этот список.

В середине июля Генпрокуратура признала «нежелательной организацией» американскую компанию Project Media, Inc., которую связывают с расследовательским медиа «Проект». Одновременно Минюст включил главного редактора интернет-издания Романа Бадинина и еще семерых журналистов в реестр «иноагентов». После этого Баданин* уехал из России.



* Роман Баданин - физлицо, признанное иностранным агентом.