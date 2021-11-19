В Свердловской области противники QR-кодов устроили митинг в здании суда

Десятки человек пришли сегодня на рассмотрения иска к губернатору о законности введения системы графических кодов о вакцинации в регионе. Однако на заседания смогли попасть только его участники и журналисты, остальных не пустили приставы. Они заблокировали вход и выключили свет в коридоре. Люди начали требовать встречи с председателем инстанции. Отвечать им не стали.

Как сообщает интернет-издание Е1, позже на происходящее обратили внимание сами участники заседания. Они попросили пропустить граждан, многие из которых пришли поддержать истцов. Судья согласился организовать в соседнем помещении трансляцию, но и туда попали не все. Систему графических кодов о вакцинации для входа в большинство общественных мест ввели в Свердловской области в конце октября. Жители ранее выходили на митинги против ограничений. При этом накануне несколько противников QR-кодов попытались прорваться в один из торговых центров Екатеринбурга. Их из здания вывела Росгвардия.

Недовольные системой графических кодов подают коллективные иски сразу в нескольких регионах. Некоторые прибегают к более категоричным мерам. Так, в Волгограде несколько человек ворвались в здание Роспотребнадзора и парализовали работу ведомства.