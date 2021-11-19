Ходорковский считает намерение властей ликвидировать «Мемориал» попыткой «переизложить историю» для Путина

Общественный деятель Михаил Ходорковский считает намерение властей ликвидировать «Мемориал*» попыткой «переизложить историю» для комфортного поиска Владимиром Путиным своего места в ней. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Мемориал» – это не мелочь. Это та проблема, которая проистекает из сегодняшнего видения своего места со стороны непосредственно Путина. Он сейчас ищет свое место в истории и пытается эту историю переизложить для российского общества так, как ему бы это понравилось", — пояснил М.Ходорковский.

По его словам, «проблема в том, что те, кто не согласны с их трактовкой истории, сейчас попадают под раздачу». «Мемориал» – это действительно в этом смысле память: память о репрессиях, о том ужасе, который происходил в нашей стране. А Путин считает, что он-то царь и может спросить с истории, и написать ту историю, которая будет после него. У них важность показать, что они наследники всего хорошего, что было", — отметил М.Ходорковский.

Он полагает, что государство занялось регулированием истории, чтобы «у людей в головах была презумпция непогрешимости власти в России». «Разумное объяснение заключается в том, что власть всегда должна действовать в режиме экономии репрессий. А экономия репрессий во многом зависит от тех презумпций, которые находятся в головах у людей. Вот эта ретроспективно-историческая презумпция очень важная, потому что если можно критиковать Ивана Грозного, то почему нельзя критиковать Владимира Путина? И сейчас они потихонечку вычищают всю критику, которая существовала в истории, в том числе подделывая исторических персонажей под свое представление о том, какие презумпции должны находиться в головах у людей», — заключил М.Ходорковский.

* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.