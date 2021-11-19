Польша с воскресенья приостанавливает грузовое железнодорожное сообщение с Белоруссией через пункт пропуска «Кузница»

Минск получил официальное письмо от Варшавы, сообщил белорусский госпогранкомитет. По данным ведомства, в связи с таким решением Белоруссия направила разъяснения о том, что принимает все необходимые меры для урегулирования ситуации с мигрантами и заверила, что для сотрудников польских служб нет никакой угрозы.

Накануне власти Польши потребовали от Минска стабилизировать ситуацию с мигрантами к 21 ноября, в противном случае пригрозив закрыть железнодорожный контрольно-пропускной пункт на границе с Белоруссией.

