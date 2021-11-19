У бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили выявили серьезное осложнение в мозге

Он может впасть в кому и умереть, говорится на сайте омбудсмена страны Нино Ломджарии. Созданная ею группа специалистов, посетив политика в тюремной больнице, подтвердила необходимость его немедленного перевода в высокотехнологичную больницу. Минюст, в сою очередь, предложил перевести Саакашвили в военный госпиталь города Гори.

Агентство Bloomberg опубликовало переданную адвокатом рукописную записку, в которой экс-президент попросил США выступить в его защиту.

Саакашвили задержали в Тбилиси 1 октября по обвинению в нескольких преступлениях на территории Грузии. В тот же день он объявил голодовку.

