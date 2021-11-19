В Австрии с понедельника вводится общенациональный локдаун

Об этом заявил канцлер Александер Шалленберг. Меры рассчитаны на 20 дней, но через 10 дней они могут быть пересмотрены. Затем ограничения останутся в силе для невакцинированных жителей страны, пишет Der Standard. Власти также объявили о планах ввести обязательную вакцинацию с 1 февраля.