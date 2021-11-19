В Волгограде протестующие против QR-кодов ворвались в управление Роспотребнадзора

Как сообщает местное издание V1.RU со ссылкой на очевидцев, работа надзорного ведомства была почти полностью остановлена. По данным издания, в здании находилась главный санитарный врач Волгоградской области Ольга Зубарева. Она отказалась общаться с журналистами, отметив, что у нее есть другие дела. Все протестующие успели покинуть здание до приезда силовиков.