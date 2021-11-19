Ходорковский заявил, что Патрушева «сорвало», и он стал параноиком по отношению к Западу

Общественный деятель Михаил Ходорковский заявил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы», что секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева «сорвало», и он стал параноиком по отношению к Западу.

«У меня в свое время было достаточно неплохое отношение к Патрушеву. Я считал, что в принципе он для человека его профессии достаточно нормальный: вменяемый, прислушивающийся к каким-то аргументам. С некой излишней подозрительностью, но, понятное дело, профессия накладывает отпечаток. Вот у меня создалось ощущение, что как раз где-то в районе 2014 года его сорвало», — сказал М.Ходорковский.

Он отметил, что не понимает, почему это произошло. «Но мы видим, что Патрушев, с идеологической точки зрения, сейчас оказывает существенное влияние на формулирование государственной политики. Его вот сорвало. У человека, на мой взгляд, явно выраженная паранойя по отношению к Западу и разного рода общественным организациям, не согласным с политикой власти», — заключил М.Ходорковский.