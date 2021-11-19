Умерла советская и российская актриса театра и кино Нина Агапова

Ей было девяносто пять лет. О смерти сообщил киновед Сергей Капков. Он уточнил, что дата прощания и похорон пока неизвестна. Агапова окончила ВГИК, играла в фильмах Эльдара Рязанова, Леонида Гайдая и других режиссеров в основном эпизодические роли. Была Заслуженной артисткой РСФСР.