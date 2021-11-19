Двоих высокопоставленных офицеров МЧС задержали в Москве при попытке получения взятки

Первый заместитель начальника столичного главка ведомства Андрей Мищенко получил 70 тысяч рублей за оформление паспорта антитеррористической безопасности и был задержан с поличным. ТАСС сообщает со ссылкой на свои источники о том, что после проведения следственных действий Мищенко отпустили. Согласно информации Интерфакса, он задержан, более того, следствие намерено ходатайствовать о его заключении под стражу.

В ходе другой операции сумму в 50 тысяч за аналогичные услуги передали начальнику отдела антикризисного управления того же главка Виктору Самарину. Источники уточняют, что эти два дела не связаны, однако открыты по одной и той же статье «Получение взятки».

Кроме того, правоохранительные органы расследуют и еще одно уголовное дело – о посредничестве в даче взятки.