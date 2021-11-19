«ОВД-Инфо» признали иностранным агентом в том числе из-за статей о том, как избежать ответственности за экстремизм

Российские власти признали правозащитный проект «ОВД-Инфо*» иностранным агентом в том числе из-за статей о том, как избежать ответственности за экстремизм. Об этом стало известно почти через два месяца после внесения организации в соответствующий реестр.

«ОВД-Инфо» опубликовал отрывки из мотивировочной части решения Замоскворецкого суда о том, почему проект нельзя исключить из списка иностранных агентов. В документе говорится, что правозащитная организация освещает преследование независимых СМИ, публикует инструкции о том, как избежать ответственности за правонарушения экстремистской направленности, освещает новости о привлечении к ответственности за совершение правонарушений, связанных с участием в деятельности нежелательных организаций и размещает шаблоны жалоб и заявлений в суд на действия сотрудников правоохранительных органов.

В телеграмм-канале проекта сказано, что суд отдельно отметил заявление «ОВД-Инфо» об акции в поддержку политика Алексея Навального 23 января, в котором действия властей расцениваются «как наиболее масштабное и грубое нарушение права на свободу за всю новейшую историю России».

В публикации также подчёркивается, что «ОВД-Инфо», который Минюст внёс в реестр иноагентов в конце сентября — это правозащитный проект, который помогает тем, кого государство преследует по политическим мотивам, и он не инструктирует кого-либо о том, как избежать ответственности за какие-либо действия.

Тем временем петиция на сайте change.org с требованием отменить законы об иностранных агентах набрала уже почти 250 тысяч подписей. Её авторы считают, что эти ограничения ущемляют права всех россиян и сокращают доступ к независимым источникам информации.

* "ОВД-Инфо" - незарегистрированное общественное объединение, признанное иноагентом.