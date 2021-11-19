Уровень коллективного иммунитета в России, по данным оперативного штаба, превысил 50%

Усредненный показатель считается, исходя из данных о переболевших и вакцинированных. При этом в 11 субъектах он превышает 60%, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Так, по ее словам, самый высокий уровень коллективного иммунитета в стране на Чукотке, в Севастополе, в Карелии и в Подмосковье. Там он варьируется от 73% до 69%.

В Москве уровень коллективного иммунитета оценивается в 67%. Однако о существенном улучшении эпидемиологической ситуации говорить пока рано, считает Голикова. Вице-премьер обратила внимание, что в Алтайском крае, Кемеровской области и Республики Бурятия, обстановка, напротив, стала более напряженной. Ранее в правительстве говорили о необходимости достичь коллективного иммунитета на уровне 80%, чтобы справиться с пандемией. К этой цифре хотят приблизиться к лету.

На фоне данных об уровне коллективного иммунитета в России третий день обновляется максимум по числу скончавшихся от коронавируса с начала пандемии. По последним данным, за сутки от инфекции умерли 1 254 человека.