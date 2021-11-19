В Болгарии группу бывших военных обвинил в работе на российскую разведку

По данным агентства Associated Press, в числе подозреваемых экс-чиновник Службы военной разведки Болгарии, который окончил московскую школу ГРУ. Следствие считает, что в течение многих лет он отбирал лиц, занимающих ключевые должности с неограниченным доступом к секретной информации самой республики, а также ее партнеров по НАТО и ЕС.

По раскрытию группы, работающей в интересах Москвы, стало известно в марте. В российском посольстве призвали прекратить спекуляции о связи России с задержанными до решения суда.