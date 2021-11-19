Михаила Саакашвили планируют перевести в военный госпиталь

Об этом на чрезвычайном брифинге сказал министр юстиции. Таким образом власти пытаются найти компромисс на базе в Гори. Заключенный будет под контролем властей в большей степени, чем в тбилисской городской клинике, где он сам хотел оказаться. Предполагается, что если бывший президент согласится на перевод в военный госпиталь, то прекратит голодовку, которую объявил в начале октября, почти сразу после ареста.

Как отмечает газета «Коммерсантъ», предложение министра юстиции прозвучало в момент, когда в центре грузинской столицы началась многотысячная манифестация сторонников Саакашвили с требованием передать его гражданским медикам.