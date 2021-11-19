Журналист Иван Сафронов отказался от нового предложения ФСБ о сделке со следствием

Об этом агентству ТАСС сообщил адвокат Иван Павлов*. Еще летом защитники обвиняемого говорили, что он твердо решил не давать показаний, которые могли бы ему навредить.

Сафронова арестовали в июле прошлого года. В его отношении завели дело о государственном измене. Сам журналист вину не признаёт.

* Иван Павлов - физлицо, признанное иностранным агентом.