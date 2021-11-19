Познер считает закон об иноагентах способом борьбы с не устраивающими власть точками зрения

Телеведущий Владимир Познер считает закон об иностранных агентах способом борьбы с точками зрения, которые не устраивают власть. Об этом он сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Вообще этот закон в том виде, в каком он существует, у меня вызывает много вопросов. Он позволяет назначить иностранным агентом кого угодно и что угодно просто потому, что хочется. С моей точки зрения, этот закон для того, чтобы, так или иначе, бороться с точками зрения, которые не устраивают власть», — сказал он.

В.Познер уверен, что закон об иноагентах вредит России. «Это не на пользу никому, в том числе нашему государству. Даже мне кажется, что во вред. Вроде бы это рассматривается как способ борьбы с инакомыслием, а на самом деле это никакая не борьба с инакомыслием. Это не только не способствует преодолению проникновения к нам чего-то нежеланного или нежелательного, а наоборот способствует его развитию. Я имею в виду, что это вызывает сопротивление, вызывает еще больше несогласия», — пояснил он.

Вместе с тем, В.Познер считает, что статус иноагента оказывает негативное влияние на доверие общества к таким СМИ и физлицам. «Традиционно у нас в обществе слово «агент», скорее, звучит со знаком минус, а не плюс. Поэтому это словосочетание, скорее, вызывает недоверие у рядового российского гражданина», — заключил он.