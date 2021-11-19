Координационный совет российских соотечественников в США приостановил свою работу

Там пожаловались на давление со стороны ФБР. В организации утверждают, что сотни представителей общины подверглись допросу по делу о нарушении законов об иностранных агентах

КСОРС – это сокращенное название совета – настаивает, что следственные действия против живущих в США россиян идут уже около года. Под расследование, как отмечается, попали, по меньшей мере, 300 человек самых разных возрастов – от студентов до пенсионеров. Представители организации утверждают, что соотечественников спрашивают, в том числе, о связях с российскими организациями и государственными структурами. При этом КСОРС называет себя неполитическим и неформальным совещательным органом, который не вмешивался во внутреннюю политику США, а на его сайте в качестве главных задач указаны сохранение русского языка и культуры, а также правозащитная деятельность.

По данным ряда изданий, одно из крупнейших объединений русской диаспоры в США обвиняют в работе в интересах других государств без регистрации в реестре иностранных агентов. В частности, о расследовании ФБР против Совета российских соотечественников еще в июне сообщали источники американского интернет-издания The Daily Beast. Они говорили, в том числе, о многочисленных обысках и допросах у представителей русской общины. А эксперты не исключали, что КСОРС используется Москвой в качестве «мягкой силы» для распространения своего влияния.

ОТВОДКА

В российском посольстве в США считают происходящее «враждебными действиями против соотечественников» под предлогом обвинений в работе иноагентами без регистрации.