В Волгограде противники использования QR-кодов ворвались в местное отделениt Роспотребнадзора и парализовали работу

В Волгограде противники использования кьаюр-кодов ворвались в здании местного отделения Роспотребнадзора и парализовали работу организации.

Чиновники вызвали полицию, нажав тревожную кнопку. Когда наряд приехал, противников органичительных мер уже не было. Они успели скрыться, поэтому детали штурма, а именно так называют случившееся журналисты волгоградского портала V1.ru, остались неизвестными. Репортеры, которые оказались по адресу несколько позже, увидели лишь полицейских и главу отделения Ольгу Зубареву в вестибюле первого этажа. Отвечать на вопросы чиновница отказалась, сказав, что у нее есть другие проблемы, продолжая стоять в окружении сотрудников патрульно-постовой службы. Одну из активисток по неподтвержденным данным задержали. Очевидцы видели среди нападавших Ольгу Барабанову, которую уволили из социальрной службы за отказ прививаться. Ранее она прорывалась в кабинет Зубаревой и той пришлось вызвать полицию.



Жители Волгограда уже неделю ведут тайный сбор подписей против использования кьюар-кодов. Сборщики появляются в людных местах, а желающие отдать свой голос могут узнать их по красной шапке или бутылке воды в руках.