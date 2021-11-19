США могут разместить ядерное оружие в Восточной Европе, если от него откажется Германия, сообщили в НАТО

В Организации Североатлантического договора надеются, что Берлин не откажется от так называемого ядерного союза членов альянса, сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, чьи слова передает агентство ТАСС. Тем не менее, по его словам, немецкие власти сами должны решить, будет ли такое вооружение на их территории. В случае отказа его установят в других странах Евросоюза, которые находятся к востоку от Германии. О каких именно государствах идет речь, Столтенберг не уточнил. Он добавил, что альянс не может допустить отсутствия ядерного оружия у своих союзников. При этом велись ли переговоры о размещении боеголовок с немецкой стороной, не сообщается. На территории Германии уже есть американский атомный арсенал. За его вывод из страны выступает часть немецких политиков. В Москве инициативу НАТО считают неприемлемой. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «повторение недавнего прошлого» крайне недопустимым сценарием.

В НАТО приветствуют американо-российские переговоры по достижению стабильности в мире и готовы обсуждать взаимное сокращение вооружений.