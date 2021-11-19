Кучерена: полицейский не должен был тащить несовершеннолетнюю девочку в машину за нарушение ПДД в Петербурге

Полицейский, который остановил несовершеннолетнюю за переход в неположенном месте в Санкт-Петербурге, должен был попытаться разобраться на месте и связаться с ее родителями, а не тащить девочку в машину. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель Общественного совета при МВД России, адвокат Анатолий Кучерена.

«Конечно, можно было бы выяснить, прежде всего, если нет паспорта, то хотя бы попросить несовершеннолетнего ребенка, чтобы она связалась с родителями. Потому что, с одной стороны, ребенок может быть испуган и не захочет садиться в машину, поскольку может подумать, что это не полиция, а кто-то другой. Такая ситуация не исключена. Поэтому здесь надо было делать все возможное, чтобы не тащить ее в машину, а попытаться разобраться на месте», — сказал А.Кучерена.

При этом он отметил, что ситуации бывают разные, и с каждой нужно разбираться отдельно. «Если ребенок нарушил закон, можно ограничиться какими-то профилактическими мероприятиями — достаточно замечания и так далее. Но ситуации бывают разными. Несовершеннолетние тоже оказываются беспризорными, и полицейские порой не знают, как себя вести и что делать в этой ситуации, если они останавливают на улице несовершеннолетнего и, как правило, доставляют в отдел полиции. И они имеют на это право по закону. Но всегда в таких случаях надо быть предельно корректными, аккуратными и сделать все, чтобы найти возможность пообщаться с родственниками, чтобы потом не получилось, как в Санкт-Петербурге», — подчеркнул А.Кучерена.

Он добавил, что «в любом случае должна быть назначена служебная проверка». «Насколько я знаю, прокуратура и Следственный комитет проводят свои доследственные проверки. Поэтому надо дождаться, какое будет принято решение», — заключил А.Кучерена.

Как сообщили в МВД, 17 ноября сотрудник полиции остановил девочку на Гражданском проспекте за грубое нарушение правил дорожного движения. Он представился и предупредил, что ребенок будет привлечен к административной ответственности, но нарушительница отказалась предъявить паспорт и сообщить персональные данные. После этого ей было предложено проехать в отдел полиции для установления личности и составления протокола. В ведомстве добавили, что школьница отказалась и оказала сопротивление.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против полицейских из Санкт-Петербурга за грубое задержание школьницы. Отмечается, что дело было заведено после публикации в соцсетях видеозаписи, как 14-летнюю девочку пытаются силой поместить в служебный автомобиль. По результатам доследственной проверки сотрудникам правопорядка вменяется превышение должностных полномочий (часть 1 статьи 286 УК РФ).