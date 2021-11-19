Российский президент планирует посетить открытие Зимней олимпиады в Пекине

У Владимира Путина есть приглашение от председателя КНР и после того, как все детали согласуют, Кремль сделает объявление об этой поездке, сказал представитель президента Дмитрий Песков. Он также отметил, что Москва осуждает возможность дипломатического бойкота пекинской Олимпиады со стороны Вашингтона. Ранее американская пресса писала, что официальные лица не приедут на Зимние игры в знак протеста против нарушений прав человека, которые допускает Китай. Американских спортсменов бойкот не коснется.
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Климов назвал незаконным проект американской резолюции о непризнании Владимира Путина президентом после 2024-го года Проект резолюции, внесенный в Конгресс, поддержали представители обеих партий. Это повышает шансы на его принятие. Между тем, в Кремле не исключают, что в этом году состоится встреча президентов России и США. Об этом сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков
Защитим Мемориал: «Заявление можно подписать по указанному в конце текста адресу» Раны, которые не успели затянуться за 30 постсоветских лет, снова кровоточат, и в лагеря идут новые поколения политических и «случайных» арестантов. А страной по-прежнему управляют люди с портретами Дзержинского в кабинетах…