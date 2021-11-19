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14:34, 19 ноября 2021

Российский президент планирует посетить открытие Зимней олимпиады в Пекине

У Владимира Путина есть приглашение от председателя КНР и после того, как все детали согласуют, Кремль сделает объявление об этой поездке, сказал представитель президента Дмитрий Песков. Он также отметил, что Москва осуждает возможность дипломатического бойкота пекинской Олимпиады со стороны Вашингтона. Ранее американская пресса писала, что официальные лица не приедут на Зимние игры в знак протеста против нарушений прав человека, которые допускает Китай. Американских спортсменов бойкот не коснется. 


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