В Подмосковье начался суд о взыскании семисот пятидесяти миллионов рублей с бывшего прокурора

Газета «Коммерсантъ» пишет, что Генпрокуратура предъявила иск к силовику еще в апреле. По данным ведомства, с начала нулевых и на протяжении почти двадцати лет Константин Томбулов приобрел больше двухсот пятидесяти объектов недвижимости, включая квартиры, дома и земельные участки. При этом совокупный доход его семьи составил двенадцать миллионов рублей. Расследование дела было завершено в начале года. Бывшему прокурору Раменского городского округа Подмосковья предъявили обвинение в мошенничестве, вымогательстве и коррупции.