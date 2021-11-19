Замглавы московского управления МЧС задержан по подозрению в коррупции

Источники агентства ТАСС утверждают, что Андрей Мищенко могу получить деньги «за утверждения паспортов антитеррористической безопасности». Вместе с ним задержан начальник отдела антикризисного отдела Виктор Самарин, передает телеканал «Рен-ТВ». По его данным, высокопоставленные сотрудники МЧС предлагали коммерческим организациям получить соответствующие паспорта за сумму от пятидесяти до семидесяти тысяч рублей. Следствие выясняет количество эпизодов в деле и список организаций, купивших документы.