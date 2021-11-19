Юрист:Проект резолюции Конгресса США о непризнании Путина президентом после 2024 года имеет важное смысловое значение

Проект резолюции Конгресса США о непризнании Владимира Путина президентом после 2024 года имеет важное смысловое значение. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Вадим Прохоров.

«Принятие той или иной резолюции Конгрессом США имеет политический и моральный характер, но вряд ли окажет какое-то существенное воздействие на путинские власти. При этом сам по себе посыл, что Путин не будет являться легитимным президентом в следующий срок, если он на него будет выдвигаться, лично я полностью разделяю, в том числе как практикующий юрист», — отметил он.

С точки зрения В.Прохорова, «принятая в установленном порядке Конституция 1993 года никоим образом не позволяет Владимиру Путину переизбираться на следующий срок». «А те так называемые поправки, которые в прошлый ковидный год были приняты на пеньках и багажниках машин – понятно, что власти России рассматривают их как неотъемлемую часть Конституции. Но принятыми в надлежащем порядке они, с моей точки зрения, считаться не могут», — заключил он.