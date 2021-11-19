В преддверии Рождества Европа вновь оказалась в эпицентре пандемии, что вынуждает власти ряда стран принимать повторные ограничительные меры.

Германия, Австрия и Словакия вернулись к ранее вводимым ограничениям на фоне дискуссий специалистов о том, возможно ли только при помощи вакцинации сдержать распространение коронавируса, пишет портал Скай Ньюз, сообщая также, что накануне Ангела Меркель объявила о новых мерах в отношении публичных мероприятий для не вакцинированных в тех регионах страны, где больницы испытывают трудности с размещением растущего числа пациентов. Греция, продолжает британское здание, также наложила ограничения на не привитых граждан на фоне резкого роста числа инфицированных, запретив им посещение кинотеатров, музеев, спортзалов и других закрытых помещений. При примерно трети населения, вакцинированного обеими дозами антивирусного препарата, смертность от Ковид-19 в этой стране достигла своего максимума за последние полгода. Австрия, как сообщает издание Bell, в эти часы ввела полный локдаун с 22 ноября, включая закрытие школ и объявление комендантского часа.

Европейские эпидемиологи также призывают к срочной вакцинации третьей дозой вакцины наиболее уязвимой части населения ЕС в возрасте 65+.