Сбившая трех детей в столичном районе Солнцево Валерия Башкирова подала апелляцию

Ее ранее приговорили к 5 годам колонии.

В Общественной наблюдательной комиссии Москвы рассказали, что Башкирова падала жалобу решение суда после того, как с приговором не согласилась прокуратура. Ведомство просит ужесточить наказание и увеличить срок заключение еще на год с запретом заниматься деятельностью, связанной с управлением автомобилями. Правозащитник Алексей Мельников в комментарии агентству «РИА Новости» подчеркнул, что сама Валерия Башкирова была готова принять тот приговор, который ей вынес суд.

ДТП, виновницей которого стала Башкирова, произошло 16 июля в районе Солнцево на западе Москвы. Ее автомобиль на высокой скорости сбил семью с тремя детьми – мальчиками пяти и четырех лет, а также с 9-месечной девочкой в коляске. Дети были госпитализированы в тяжелом состоянии. Оба мальчика в результате полученных травм скончались.

Валерия Башкирова свою вину не отрицает. Она просит не этапировать ее из Москвы до рассмотрения апелляционных жалоб, так как хочет подготовиться к защите.