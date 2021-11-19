Прокуратура Петербурга посчитала, что полицейские необоснованно применили силу к четырнадцатилетней школьнице

Пятеро силовиков пытались задержать девочку за то, что она перешла дорогу в неположенном месте.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий после того, как сотрудники полиции впятером силой затаскивали несовершеннолетнюю школьницу в служебную машину. Мать ребёнка утверждает, что её дочь сначала пытались посадить в автомобиль без отличительных знаков.

Только когда на крики девочки сбежались прохожие, силовики прекратили заталкивать несовершеннолетнюю в патрульный автомобиль и согласились дождаться отца девочки. После профилактической беседы в отделе полиции он отвёз ребёнка в больницу. Врачи зафиксировали на руках школьницы множественные гематомы и ушибы. Пресс-служба МВД успела объяснить действия своих сотрудников тем, что девочка перебегала оживлённый проспект, рискуя создать аварию. Однако по словам очевидцев, школьница переходила однополосную дорогу рядом с домом.

Полицейские могли предполагать, что девочке есть шестнадцать лет. В таком случае они действовали правильно, считает бывший работник правоохранительных органов и журналист Евгений Вышенков.

На вопрос о том, отстранили ли полицейских, которые участвовали в инциденте, от службы, «Эху» в петербургском управлении МВД ответить не смогли.