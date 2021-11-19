В Конгресс США внесена резолюция о непризнании Владимира Путина президентом России после 2024 года — документ уже получил поддержку обеих партий, поэтому шансы на его принятие высокие.

18 ноября сопредседатель Хельсинской комиссии демократ Стив Коэн и член Хельсинской комиссии республиканец Джо Уилсон внесли в Конгресс США проект резолюции о непризнании Владимира Путина президентом России после 2024 года. На пятистраничном документе американские конгрессмены подробно излагают причины того, почему новый срок Владимира Путина в качестве президента России не может считать легитимным в соответствии с российскими законами и взятыми ею на себя международными обязательствами. В резолюции говорится, что голосование по поправкам к Конституции России, проведенное в 2020 году и обнулившие президентские сроки Владимира Путина, не может считаться легитимным из-за многочисленных нарушений — от голосования на скамейках и в багажниках автомобилей, до сообщений о массовых фальсификациях — до 27 млн голосов по данным организации Голос*, признанной Минюстом иностранным агентом, до независимых опросов общественного мнения, по которым против поправок об обнулении президентских сроков Путина выступали 47% респондентов, до цензуры в СМИ. В резолюции также протицированы слова высокопоставленного республиканца, члена Комитета по международным отношениям Сената Джима Риша о том, что «фиктивное голосование, замаскированное под референдум, смело все остатки легитимности Путина».

Таким образом, как говорится в проекте резолюции, отмена ограничений президентских сроков в результате поправок к Конституции России незаконна, а Владимир Путин не должен признаваться президентом страны после 7 мая 2024 года, когда истекает его второй срок.

В Кремле назвали беспрецедентной инициативу американских конгрессменов. «Это недопустимо», – сказал журналистам пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Песков назвал инициативу американских конгрессменов крайне неудачной и не требующей ответных заявлений. Он выразил уверенность, что российские парламентарии вряд ли оставят этот законопроект без реакции.

Сенатор Андрей Климов из Международного комитета Совета федерации назвал незаконным проектом американской резолюции.

Американист Михаил Таратута в интервью Эху объяснил, что резолюции Конгресса США далеко не всегда имеют юридические последствия.

После принятия поправок к Конституции американские власти выразили обеспокоенность, цитирую, «потенциальной возможностью, что Путин останется на президентском посту до 2036-го года».

* Движение в защиту прав избирателей «Голос» - незарегистрированное общественное объединение, признанное иноагентом.