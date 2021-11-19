Проект резолюции Конгресса США о непризнании Путина президентом после 2024 года не имеет юридической силы –Таратута

Проект резолюции Конгресса США о непризнании Владимира Путина президентом после 2024 года не имеет юридической силы. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» американист Михаил Таратута.

«Резолюции такого рода обычно не имеют никакой юридической силы. Они выражают мнение Конгресса по какому-либо вопросу. Такие резолюции вносились и раньше, и они необязательно приводят к каким-то последствиям. Хотя иногда бывает, что это первый шаг к наложению каких-то санкций», — сказал эксперт.

В Кремле инициативу американских конгрессменов назвали неприемлемой.