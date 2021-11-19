Столичные власти анонсировали единое приложение для аренды автомобилей каршеринга

По словам заместителя мэра Максима Ликсутова, уже в первом квартале следующего года такая возможность появится в приложении «Московский транспорт». Предполагается, что все доступные машины от всех компаний будут отображаться на общей карте. Власти считают, что это облегчит для пользователей аренду автомобилей.
2021-11-19T13:34:50+03:00
2021-11-19T13:34:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:34, 19 ноября 2021
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