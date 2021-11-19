В Австрии вводят общенациональный локдаун и обязательную вакцинацию

Канцлер Александер Шелленберг сказал, что долгое время власти пытались стимулировать непривитых к вакцинации и при этом не ограничивать привитых, но им не удалось убедить достаточное количество людей сделать прививку. Общенациональный локдаун вводится с понедельника максимум на двадцать дней. С февраля следующего года вакцинация от коронавируса перестанет быть добровольной.