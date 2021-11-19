Творчество рэп-исполнителя Моргенштерна, по данным телеканала RTVI, проверят на пропаганду наркотиков

Как сообщил журналистам источник в Следственном комитете, в материалах говорится, что творчество артиста «в основном контенте пропагандируют паразитирующий образ жизни, девиантное поведение, содержит пропаганду наркотиков».

В начале месяца полиция составила протокол о пропаганде на звукозаписывающую компанию Rhymes Music из-за песен Моргенштерна и Элджея. Этим летом рэп-исполнителя штрафовали на сто тысяч рублей за пропаганду наркотиков в клипах.