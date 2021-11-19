Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили попросил у Вашингтона защиты

Агентство Bloomberg сообщило, что политик передал через адвокатов письмо, в котором он сообщил, что подвергается насилию в грузинской тюрьме. Если США не придут защитить его, это будет страшным сигналом всем людям с прозападными взглядами – приводит текст письма Bloomberg.

Саакашвили, против которого в Грузии заведено сразу несколько уголовных дел, называет преследование политическим и уже почти два месяца держит голодовку.