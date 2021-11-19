Москвичка, сбившая детей на пешеходном переходе, обжаловала свой приговор

В общественно-наблюдательной комиссии агентству ТАСС сказали, что в ходе беседы с правозащитниками в изоляторе Валерия Башкирова отметила, что не стала бы этого делать, если бы жалобу не подала прокуратура. Гособвинение просило назначить ей шесть лет колонии вместо пяти и лишить ее права управлять автомобилем сроком на три года, а не на два с половиной.

Жертвами ДТП, произошедшего этим летом в московском районе Солнцево, стали дети в возрасте трех и пяти лет