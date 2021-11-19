В НАТО не исключили размещение ядерного оружия в Восточной Европе

Выступая на конференции в Берлине, генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг сказал, что немецкие власти должны решать, размещать ли подобное вооружение на своей территории. Однако альтернативой этому назвал ядерные арсеналы в других европейских странах, в том числе к востоку от Германии.

В Кремле сегодня заметили, что сценарий дальнейшего расширения НАТО на восток для России неприемлем.