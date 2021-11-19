Суд в США оправдал двух осужденных за убийство борца за права чернокожих Малькольма Икса через полвека после приговора

Окружной прокурор нью-йоркского Манхэттена впервые задумался о возможности перепроверить официальную версию событий 56-летней давности после того, как посмотрел документальный фильм «Кто убил Малькольма Икс?» американской стриминговой платформы Netflix. За расстрел правозащитника еще в 1966-м году к пожизненным срокам приговорили троих участников движения «Нации Ислама». Тогда суд счел, что именно они организованно убили Малькольма Икса. При этом в документальном фильме эта версия отрицается: создали считают их безосновательно обвиненными, а реальные убийцы, как утверждается в картине, смогли избежать наказания. Спустя почти два года после начала пересмотра дела суд в Нью-Йорке признал двоих осужденных невиновными.

Фигуранты дела об убийстве правозащитника в разное время были освобождены из тюрьмы условно-досрочно.